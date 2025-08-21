Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Terraza en Venta en Mafra, Portugal

1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Mafra, Portugal
Casa 5 habitaciones
Mafra, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 2/2
La casa está situada en la ciudad de Mafra. Mafra es la capital administrativa del municipio…
$931,101
