Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Leiria
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Leiria, Portugal

;
Dúplex Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Dúplex 3 habitaciones en Vau, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 148 m²
Apartamento nuevo y nbsp; Con tres dormitorios con baños, una sala de estar y un comedor y u…
$590,298
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Leiria, Portugal

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir