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Adosados en Venta en Lagoa e Carvoeiro, Portugal

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
Área 140 m²
Vale de Milho Village es   proyecto de inversión y laquo; llave en mano y raquo; con 32 casa…
$734,979
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Parámetros de las propiedades en Lagoa e Carvoeiro, Portugal

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