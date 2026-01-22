Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Jardín en Venta en Grandola, Portugal

1 propiedad total found
Villa en Carvalhal, Portugal
Villa
Carvalhal, Portugal
Dormitorios 3
Área 200 m²
Villa 200 m2 consta de 3 dormitorios y 3 baños, totalmente amueblado, equipado y listo para …
$696,384
