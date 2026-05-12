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Apartamentos con Terraza en venta en Ferragudo, Portugal

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1 habitación
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3 habitaciones
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4 habitaciones
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Apartamento 4 habitaciones en Ferragudo, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Ferragudo, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Piso 1/2
This charming, typical Portuguese townhouse in good condition, painted in blue and white, ha…
$559,860
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Agencia
International real estate agency Habita
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