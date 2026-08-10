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Apartamentos en venta en Cidade da Maia, Portugal

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Apartamento 1 habitacion en Maia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Maia, Portugal
Dormitorios 1
Área 55 m²
Moderno apartamento con 1 dormitorio y balcón en la 2a planta del nuevo edificio.Situado en …
$253,707
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Apartamento 1 habitacion en Maia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Maia, Portugal
Dormitorios 1
Área 55 m²
Piso 2/6
Moderno apartamento con 1 dormitorio y balcón en la 2a planta del nuevo edificio.Situado en …
$259,112
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Parámetros de las propiedades en Cidade da Maia, Portugal

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