  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Castelo Branco
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Castelo Branco, Portugal

3 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Idanha a Nova, Portugal
Casa 7 habitaciones
Idanha a Nova, Portugal
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Villa de 7 dormitorios, 400 m2 (zona de construcción), situada en una parcela de 442 m2 dond…
$140,106
Villa en Castelo Branco, Portugal
Villa
Castelo Branco, Portugal
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 320 m²
Casa o villa No 1266/21
$441,526
