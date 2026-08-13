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Propiedades residenciales en venta en Castelo Branco, Portugal

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1 propiedad total found
Villa en Castelo Branco, Portugal
Villa
Castelo Branco, Portugal
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 320 m²
Casa o villa No1266/21
$441,526
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Parámetros de las propiedades en Castelo Branco, Portugal

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