Casas con garaje en Venta en Calheta, Portugal

2 propiedades total found
Villa en Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Área 294 m²
La casa minimalista tiene el siguiente diseño:Amplia sala de estar/comedor, cocina abierta c…
$874,985
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Calheta, Portugal
Casa 4 habitaciones
Calheta, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 829 m²
Número de plantas 3
Brand New modern Villa 3 Bedrooms with panoramic Ocean views Swimming pool Location: M…
$907,435
Dejar una solicitud
