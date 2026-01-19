Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Cal, Portugal

No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Casa 4 habitaciones en Cascais, Portugal
Casa 4 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 274 m²
Villa de 4+2 dormitorios con 359 m2 de superficie bruta de construcción, piscina, jardín, ga…
$2,67M
Villa en Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Set within 8.7 acres of pristine Algarve countryside, this exceptional private estate is a s…
$3,13M
Casa 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 273 m²
Chalet de 3 dormitorios con 313 m2 de superficie privada, jardín, vistas al mar y garaje, si…
$1,33M
Sky ApartmentsSky Apartments
Apartamento 1 habitacion en Loule, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Loule, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Apartamento de 1 dormitorio con 47 m2 de superficie bruta privada y un balcón de 14m2, en el…
$349,910
Villa en Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Ubicado en 8.7 acres de prístina campiña Algarve, esta excepcional finca privada es un santu…
$3,13M
Casa 6 habitaciones en Loule, Portugal
Casa 6 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 546 m²
Chalet de 6 dormitorios con 546 m2 de superficie bruta de construcción, reformado, con pisci…
$2,45M
TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Setubal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Setubal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Apartamento de 3 dormitorios, con 140 m2 de superficie privada, 53 m2 de jardín, 10 m2 de ba…
$585,978
Apartamento 1 habitacion en Loule, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Loule, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Apartamento de 1 dormitorio con 47 m2 de superficie bruta privada y un balcón de 14m2, en el…
$348,068
Apartamento en Oporto, Portugal
Apartamento
Oporto, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
El apartamento consta de un salón, cocina totalmente equipada y un baño. Todas las habitacio…
$559,917
Vienna PropertyVienna Property
Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 256 m²
Apartamento de 4 dormitorios con 256 m2 de superficie bruta privada, con 180o vistas al mar,…
$3,83M
Casa 3 habitaciones en Seixal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Seixal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Villa de 3 dormitorios, con 250 m2 de superficie bruta de construcción, jardín privado y pis…
$777,436
Apartamento en Oporto, Portugal
Apartamento
Oporto, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Estudio apartamento con altillo, 73 m2 de superficie bruta privada y un balcón de 3 m2, cerc…
$501,592
