Casas en Venta en Beja, Portugal

Casa 4 habitaciones en Serpa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Serpa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Propiedad de 100 hectáreas, situada en Serpa, Beja, Alentejo, y cuenta con una villa de 550 …
$1,75M
Villa en Ferreira do Alentejo, Portugal
Villa
Ferreira do Alentejo, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 470 m²
Explore this exceptional 30-hectare property in the Alentejo, with an excellent villa and a …
$3,52M
