Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Beja
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Beja, Portugal

;
1 propiedad total found
Villa en Ferreira do Alentejo, Portugal
Villa
Ferreira do Alentejo, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 470 m²
Explore this exceptional 30-hectare property in the Alentejo, with an excellent villa and a …
$3,52M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Beja, Portugal

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir