Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Alpiarca
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Alpiarca, Portugal

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Alpiarca, Portugal
Casa 6 habitaciones
Alpiarca, Portugal
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 301 m²
La vivienda se presenta como una propiedad contemporánea de líneas modernas, construida con …
$644,430
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Blackoak
Idiomas hablados
English, Portugues
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir