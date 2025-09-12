Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Zgierz County
  4. Alquiler a corto plazo
  5. Casa

Alquile casas independientes por día en Zgierz County, Polonia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Sokolniki, Polonia
UP UP
Casa 2 habitaciones
Sokolniki, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 990 m²
Número de plantas 2
Wyjątkowa okazja Mam na sprzedaż dom piętrowy o powierzchni 150 m2, położony na prostakątnej…
$412,616
por noche
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir