Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Zgierz County, Polonia

Apartamento 2 habitaciones en Sokolniki, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Sokolniki, Polonia
Habitaciones 2
Área 65 m²
En alquiler un apartamento de 65 m2 situado en el corazón de Lodz, en una excelente ubicació…
$698
por mes
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Estudio 2 habitaciones en Zgierz, Polonia
Estudio 2 habitaciones
Zgierz, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Alquilar un apartamento estudio con un dormitorio separado, situado en la primera planta, en…
$767
por mes
Agencia
Fox Promotion S.C
Idiomas hablados
English, Polski, Français
