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Apartamentos en la montaña en venta en Zabki, Polonia

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Apartamento 2 habitaciones en Zabki, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Zabki, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2/3
Un acogedor apartamento en un nuevo edificio completado en 2021. Situado en la segunda plant…
$167,093
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Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
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