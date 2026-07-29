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Apartamentos en venta en Wolsztyn County, Polonia

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Apartamento en Oslonin, Polonia
Apartamento
Oslonin, Polonia
Área 600 m²
El sitio en el corazón del bosque, por el lago Wieleński
$50,458
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Zaitseva Estates
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Apartamento en Obra, Polonia
Apartamento
Obra, Polonia
Área 450 m²
Venta 2 parcelas en Obrze, cada área de 450m2 Sitios ubicados en el pintoresco pueblo de Obr…
$60,276
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Zaitseva Estates
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Apartamento en Stary Widzim, Polonia
Apartamento
Stary Widzim, Polonia
Área 19 955 m²
Venta, terreno de desarrollo para la construcción de casas de una sola familia
$418,508
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