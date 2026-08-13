Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Wejherowo County
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Wejherowo County, Polonia

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Linia, Polonia
Casa
Linia, Polonia
Área 156 m²
Una casa independiente en Dąbrowka cerca de Poznań – sólido, familia y con un hermoso jardín
$407,770
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Wejherowo County, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir