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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Voivodato de Varmia y Masuria, Polonia

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Propiedad comercial 46 m² en Olsztyn, Polonia
Propiedad comercial 46 m²
Olsztyn, Polonia
Habitaciones 2
Área 46 m²
Presento al alquiler funcional, claro, bilateral, bien mantenido apartamento de 2 habitacion…
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Agencia
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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