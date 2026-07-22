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Tiendas en venta en Wagrowiec County, Polonia

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Tienda 800 m² en Wagrowiec, Polonia
Tienda 800 m²
Wagrowiec, Polonia
Área 800 m²
Una oportunidad única de inversión - edificio espacioso para cualquier arreglo!
$316,144
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Agencia
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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