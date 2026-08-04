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Propiedades residenciales en venta en Tomaszow Mazowiecki County, Polonia

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Tomaszow Mazowiecki, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Tomaszow Mazowiecki, Polonia
Habitaciones 3
Área 46 m²
Venta Apartamento de 3 habitaciones de 46 m2, situado en el 3er piso en un bloque bien mante…
$88,058
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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