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Casas en la montaña en Venta en Tatra County, Polonia

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Casa 3 habitaciones en Dzianisz, Polonia
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Casa 3 habitaciones
Dzianisz, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 1
Venta de una propiedad única de inversión ubicada en Dzianisz (Gmina Kościelisko) – una casa…
$591,031
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Villa 5 habitaciones en Koscielisko, Polonia
Villa 5 habitaciones
Koscielisko, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 224 m²
Número de plantas 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Parámetros de las propiedades en Tatra County, Polonia

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