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Locales comerciales en venta en Tarnowskie Gory County, Polonia

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Propiedad comercial 1 000 m² en Naklo Slaskie, Polonia
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Propiedad comercial 1 000 m²
Naklo Slaskie, Polonia
Área 1 000 m²
Más fotos en www.zalewchechlo.com.pl. Tel. +48507081741
$1,37M
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