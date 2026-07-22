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Locales comerciales en venta en Tarnobrzeg County, Polonia

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1 propiedad total found
Industrial plot for large business activities, 7 hectares en Chmielow, Polonia
Industrial plot for large business activities, 7 hectares
Chmielow, Polonia
Parcela industrial en venta con una superficie total de 7 hectáreas.Toda la zona se ha agrup…
$822,000
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