  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Szczytno County
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa de campo

Arrendamiento a largo plazo casas de campo en Szczytno County, Polonia

1 propiedad total found
ALQUILER DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL - JEDWABNO, CERCA DE SZCZYTNA en Jedwabno, Polonia
ALQUILER DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL - JEDWABNO, CERCA DE SZCZYTNA
Jedwabno, Polonia
Área 900 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos en alquiler un espacioso edificio multifuncional ideal para diversas actividades e…
$7,690
por mes
