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Locales comerciales en venta en Szamotuly, Polonia

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Propiedad comercial 90 m² en Szamotuly, Polonia
Propiedad comercial 90 m²
Szamotuly, Polonia
Habitaciones 3
Área 90 m²
Excepcional, amplio apartamento de 90 m2 con una gran terraza y garaje – Szamotuły, ul. Mili…
$157,708
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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