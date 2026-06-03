Estudios del lago en venta en Polonia

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Estudio 1 habitación en Zegrze, Polonia
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Estudio 1 habitación
Zegrze, Polonia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Número de plantas 4
28 m2 Apartamento con un gran jardín y vistas al Reservoir de Zegrze / Atlantis Zegrze / Con…
$146,151
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