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Locales comerciales en venta en Sroda Wielkopolska, Polonia

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Propiedad comercial 640 m² en Sroda Wielkopolska, Polonia
Propiedad comercial 640 m²
Sroda Wielkopolska, Polonia
Área 640 m²
RESIDENCIA CON AGUA PRIVADA Y TAras – COMFORT DE VIDA EN CENTRO DE CIUDAD
$1,03M
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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