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Inversiones Inmobiliarias en Sroda Slaska, Polonia

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Apartamen en Sroda Slaska, Polonia
Apartamen
Sroda Slaska, Polonia
Área 2 300 m²
Número de plantas 5
Un edificio de apartamentos con 23 apartamentos previstos y plazas de aparcamiento en el cen…
$2,62M
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