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Casas en Venta en Srocko Male, Polonia

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Casa en gmina Steszew, Polonia
Casa
gmina Steszew, Polonia
Área 2 162 m²
En venta, un sitio de construcción de 2162 m2 situado en Srocko Małe, en el municipio de Stę…
$116,919
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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