Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Skoki
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Skoki, Polonia

1 propiedad total found
Casa en Skoki, Polonia
Casa
Skoki, Polonia
Área 85 m²
¿Sueñas con tu propio hogar lejos del bullicio de la ciudad donde puedes relajarte después d…
$164,605
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir