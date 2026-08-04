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Áticos con Jardín en Venta Voivodato de Silesia, Polonia

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Ático Ático 4 habitaciones en Bielsko Biala, Polonia
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Ático Ático 4 habitaciones
Bielsko Biala, Polonia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Piso 5/5
PENTHOUSE with 96-METTER TAAS in WHITE AND WHITE SERCPrivacidad. Espacio. Las vistas. Una in…
$482,312
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Parámetros de las propiedades en Voivodato de Silesia, Polonia

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