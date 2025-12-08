Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Voivodato de Pomerania
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Tienda

Arrendamiento a largo plazo tiendas en Voivodato de Pomerania, Polonia

Tienda Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Tienda 1 170 m² en Gdansk, Polonia
Tienda 1 170 m²
Gdansk, Polonia
Área 1 170 m²
Alquiler sala funcional de producción de almacén con parte social de oficina, situada en la …
$8,264
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir