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Apartamentos en venta en Poddebice County, Polonia

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Apartamento en Wierzchy, Polonia
Apartamento
Wierzchy, Polonia
Área 6 186 m²
Venta terreno de 6186m2, situado en Wierzchy, el municipio de Gizałki. Mucho en medio de una…
$36,098
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Apartamento en Kobylniki, Polonia
Apartamento
Kobylniki, Polonia
Área 600 m²
CAPACIDAD BUILDING 600 m2 – MUJER DE GM. Venta de un atractivo sitio de construcción de 600 …
$55,360
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