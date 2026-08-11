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Apartamentos en venta en Pobiedziska, Polonia

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Apartamento 3 habitaciones en Pobiedziska, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Pobiedziska, Polonia
Habitaciones 3
Área 92 m²
Venta apartamento único – climatico y muy espacioso en Pobiedziska. En una ubicación única, …
$147,582
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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