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Mansiones en venta en Piaseczno County, Polonia

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1 propiedad total found
Casa grande 8 habitaciones en Magdalenka, Polonia
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Casa grande 8 habitaciones
Magdalenka, Polonia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Venderé una casa familiar directamente con un gran potencial que crió gente feliz.Residencia…
$802,377
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