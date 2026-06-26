Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Piaseczno County
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Piaseczno County, Polonia

;
gmina Piaseczno
6
gmina Konstancin Jeziorna
5
gmina Lesznowola
5
Konstancin Jeziorna
3
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Mysiadlo, Polonia
Casa 4 habitaciones
Mysiadlo, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Número de plantas 2
Hogares inspirados en la luz, la armonía y la naturaleza Zielone Mysiadło es un moderno barr…
$344,427
Dejar una solicitud
Casa 9 habitaciones en Konstancin Jeziorna, Polonia
Casa 9 habitaciones
Konstancin Jeziorna, Polonia
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 343 m²
Número de plantas 2
Gaia Park Housing Estate – un lugar donde la naturaleza marca el ritmo. Konstancin-Jeziorna…
$1,07M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Piaseczno County

dúplex

Parámetros de las propiedades en Piaseczno County, Polonia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir