Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Otwock County, Polonia

No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Propiedades similares áreas circundantes

Puedes ver propiedades en alquiler en otras secciones de nuestro portal
Apartamento 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/6
3-room apartment with garage and large balcony – Plac Unii / Politechnika I am offering for …
$1,478
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/4
We invite you to discover this two-room apartment located in Warsaw, at Miła Street in the M…
$876
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 4
A charming two-room apartment in a classic tenement house in Żoliborz, near Grunwald Square.…
$958
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 4/10
Spacious apartment in a Dembud building (2001), located on the 4th floor. Excellent transpor…
$1,231
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 12/12
Alquiler, apartamento, 3 habitaciones, Varsovia, Wola, str. Wolność.¿Está buscando un aparta…
$1,356
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Piastow, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Piastow, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 1/1
A comfortable, fully furnished apartment of about 120 m² in a semi-detached house for rent, …
$1,779
por mes
Apartamento 5 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 5 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Prestigious apartment for rent on Aleja Róż – one of Warsaw’s most elegant addresses PROPERT…
$4,652
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 9/12
Bright 3-Room Apartment for Rent – Śródmieście / Muranów, ul. Inflancka, Warsaw Price: 5,000…
$1,368
por mes
Casa 6 habitaciones en Varsovia, Polonia
Casa 6 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Piso 1/1
House for Rent – Marokańska Street, Saska Kępa, Praga-Południe, Warsaw Rent: 12,000 PLN/mont…
$3,284
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 4/5
Descubra este encantador apartamento de 2 habitaciones totalmente amueblado en Natolin, reci…
$868
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Piastow, Polonia
Apartamento 4 habitaciones
Piastow, Polonia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/2
``html Alquiler, apartamento, 4 habitaciones, 60 m2, Pruszków. Descubre un cómodo apartamen…
$1,085
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 4 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 1/2
For rent in Warsaw near the Old Town 4-room apartment We present a two-sided apartment with…
$1,915
por mes
