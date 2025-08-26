Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Ostrów Wielkopolski County
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Ostrow Wielkopolski County, Polonia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Ostrow Wielkopolski, Polonia
Casa
Ostrow Wielkopolski, Polonia
Área 114 m²
Oferta en preparación. Casa en parcela hermosamente amueblada, garaje en piedra, 6 habitacio…
$191,125
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Ostrow Wielkopolski County, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir