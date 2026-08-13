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Propiedades residenciales en venta en Ostrorog, Polonia

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1 propiedad total found
Apartamento en Ostrorog, Polonia
Apartamento
Ostrorog, Polonia
Área 130 m²
Propiedad completa gratuita = compra segura Posibilidad de seleccionar cualquier notario
$120,501
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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