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Propiedades residenciales en venta en Nowy Dwor Gdanski County, Polonia

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gmina Stegna
70
70 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Jantar, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Jantar, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/1
$190,510
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Apartamento 3 habitaciones en Jantar, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Jantar, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1/1
$160,429
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Apartamento 3 habitaciones en Jantar, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Jantar, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/1
$194,855
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Value OneValue One
Apartamento 3 habitaciones en Jantar, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Jantar, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/1
$226,941
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Jantar, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
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Jantar, Polonia
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Nº de cuartos de baño 1
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Piso 1/1
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Jantar, Polonia
Apartamento 4 habitaciones
Jantar, Polonia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/1
$233,625
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Apartamento 3 habitaciones en Jantar, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Jantar, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1/1
$211,901
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Apartamento 3 habitaciones en Jantar, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Jantar, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/1
$215,911
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Jantar, Polonia
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Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/1
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Jantar, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/1
$162,101
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Jantar, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1/1
$224,601
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Nº de cuartos de baño 1
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Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1/1
$279,709
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Jantar, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/1
$285,003
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Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/1
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Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
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Área 48 m²
Piso 1/1
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Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/1
$251,473
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$215,911
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Apartamento 4 habitaciones en Jantar, Polonia
Apartamento 4 habitaciones
Jantar, Polonia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/1
$317,731
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Jantar, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
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Jantar, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
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Jantar, Polonia
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Área 48 m²
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Jantar, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/1
$285,003
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Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/1
$251,473
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Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1/1
$279,709
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