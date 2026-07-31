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Locales comerciales en venta en Mosina, Polonia

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Propiedad comercial 60 m² en Mosina, Polonia
Propiedad comercial 60 m²
Mosina, Polonia
Habitaciones 3
Área 60 m²
¡Oportunidad! Venta apartamento con balcón, jardín y garaje mundo!
$165,561
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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