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Apartamentos en venta en Miloslaw, Polonia

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Apartamento en Miloslaw, Polonia
Apartamento
Miloslaw, Polonia
Área 218 m²
En venta, el edificio situado en el mismo centro de Miłosława, directamente en la placa de m…
$107,390
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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