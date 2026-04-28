Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Mikołów County
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Mikolow County, Polonia

1 propiedad total found
INVESTMENT OPPORTUNITY - Historic Income-Generating Townhouse | Mikołów, Poland en Mikolow, Polonia
TOP TOP
INVESTMENT OPPORTUNITY - Historic Income-Generating Townhouse | Mikołów, Poland
Mikolow, Polonia
Área 360 m²
Número de plantas 3
Construido en 1794 y enumerado en el Registro del Patrimonio Polaco, esta casa de tres pisos…
$1,24M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir