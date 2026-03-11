Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Lomianki
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Lomianki, Polonia

Apartamento Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puedes ver propiedades en alquiler en otras secciones de nuestro portal
Apartamento 2 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 6/10
For rent: a 2-room apartment with a total area of 35 m², located on the 6th floor (out of 10…
$876
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 4/5
For rent, apartment, 2 rooms, 46 m², Warszawa, Praga-Południe. Discover this brand-new, 2-…
$1,095
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 12/15
BUILDING AND RESIDENCE - street: Grzybowska 43A  Mennica ResidencePiso 12 de 15, ascensor, …
$2,736
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Apartamento 1 habitacion en Varsovia, Polonia
Apartamento 1 habitacion
Varsovia, Polonia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Piso 2/2
Studio Apartment in Bliska Wola, Varsovia Apartments   Occasional lease agreements (we provi…
$766
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/5
A functional and bright two-room apartment with a separate kitchen is available for rent, lo…
$698
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 3/6
Partly furnished | 3 rooms | Balcony | Underground parking | Fiber optic internet | Excellen…
$1,888
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Apartamento 1 habitación en Varsovia, Polonia
Apartamento 1 habitación
Varsovia, Polonia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 3/6
Говорю по-рускиApartamento de 2 habitaciones en alquiler en Varsovia Mokotów en ul. Woronicz…
$1,281
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Casa 6 habitaciones en Varsovia, Polonia
Casa 6 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 500 m²
Piso 1/3
Discover a stunning Provencal-style house nestled in a quiet, green corner of Anin. This pro…
$4,652
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Estudio 1 habitación en Varsovia, Polonia
Estudio 1 habitación
Varsovia, Polonia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 18 m²
¡Disponible desde ahora!Alquiler de un apartamento estudio moderno situado en la calle Leszn…
$739
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Promotion S.C
Idiomas hablados
English, Polski, Français
Apartamento 1 habitacion en Varsovia, Polonia
Apartamento 1 habitacion
Varsovia, Polonia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 1
The comfortable and aesthetically furnished apartment covers an area of ​​26 sq m. It has it…
$1,218
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Apartamento 1 habitacion en Varsovia, Polonia
Apartamento 1 habitacion
Varsovia, Polonia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 20/29
Apartment for Rent – ul. Prosta, Czyste, Wola, Warsaw (Mazowieckie) Price: 8,000 PLN (190 PL…
$2,189
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Apartamento 1 habitación en Varsovia, Polonia
Apartamento 1 habitación
Varsovia, Polonia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 12/29
Modern studio apartment offered by ASBUD – this one with a larger balcony and the option to …
$1,368
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Ir