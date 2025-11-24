Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Voivodato de Łódź
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Voivodato de Łódź, Polonia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 2 habitaciones en Sokolniki, Polonia
UP UP
Casa de campo 2 habitaciones
Sokolniki, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
A unique opportunity   I am selling a two-story house with an area of 150 m2, located on a r…
$274,584
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Voivodato de Łódź, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir