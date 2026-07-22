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Locales comerciales en venta en Krzyz Wielkopolski, Polonia

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Propiedad comercial 33 m² en Krzyz Wielkopolski, Polonia
Propiedad comercial 33 m²
Krzyz Wielkopolski, Polonia
Habitaciones 2
Área 33 m²
Venta apartamento en la Cruz Wielkopolska en la calle Mickiewicza! Le animo a ver esta propi…
$42,152
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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