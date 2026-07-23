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Apartamentos en venta en Krotoszyn, Polonia

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Apartamento 3 habitaciones en Krotoszyn, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Krotoszyn, Polonia
Habitaciones 3
Área 65 m²
Ubicación: Krotoszyn, Zdunowska Street – centro de la ciudad, en todas partes cerca de la Pl…
$76,463
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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