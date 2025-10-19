Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Krosno County, Polonia

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Rymanow, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Rymanow, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 2/2
Apartment for sale in Rymanów, only 4 km from the spa resort Rymanów-Zdrój. This property ha…
$42,238
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
