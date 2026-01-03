Dúplex en venta en Krakow County, Polonia

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
2 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en gmina Mogilany, Polonia
Dúplex 5 habitaciones
gmina Mogilany, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Número de plantas 2
Una casa con un nivel más alto de construcción. Listo para ocupación, con la opción de acaba…
$361,690
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Cholerzyn, Polonia
Dúplex 4 habitaciones
Cholerzyn, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Número de plantas 2
1. DESCRIPCIÓN DE LA CASALas casas están situadas a unos 200 metros del lago en Cholerzyn, u…
$198,155
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Krakow County, Polonia

